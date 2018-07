Kinder und Jugend

Die Musicalschule Stage UP! veranstaltet in den Sommerferien Musical- bzw. Tanzkurse. Für musik- und tanzbegeisterte Kids und Teens in Hamburg und Schleswig-Holstein veranstaltet die Stage UP! zahlreiche Ferienworkshops und Musical Camps in Hamburg und auf Schloss Noer. Erfahrene Musicalprofis geben Youngstern Raum und Zeit, ihre kreativen Talente in Schauspiel, Tanz und Gesang auszuleben. An den Ferienworkshops in Hamburg können Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 17 Jahren teilnehmen. Täglich von 10 bis 16 Uhr. Der Workshop kostet je Teilnehmer 214 Euro.

9.7.-13.7., 6.8.-10.8., 1.10.-5.10.

Alte Dosenfabrik

Stresemannstraße 374b

Bahrenfeld



Anmeldung unter