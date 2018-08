„Hier fing alles an“ 

ZUR PERSON



Rolf Zuckowski wurde 1947 geboren. Seine erste Anstellung fand er als Assistent der Geschäftsleitung im Musikverlag Sikorski. Seit 1971 lebt er mit seiner Frau Monika in Blankenese. Heute ist der Liedermacher vor allem als Talentscout und Förderer unterwegs.



Mit Blick auf die Elbe fing die Karriere von Rolf Zuckowski in Blankenese an. Der Fluss inspirierte ihn zu vielen Liedern.