„Es muss jetzt entschieden werden!“

Wetter ist der kurzzeitige Verlauf der einzelnen Wetterparameter etwa von Tagen bis zu wenigen Wochen. Das Klima hingegen beschreibt den durchschnittlichen Verlauf des Wetters über einen langen Zeitraum (Jahrzehnte).

Wetter ist ein höchst komlexes Geschehen. Wetterprognosen sind entsprechend schwierig. Warum liegen Sie manchmal völlig daneben, aber Klimaprognosen werden über große Zeiträume abgegeben?

Die Methodik von Wettervorhersagen und Klimaprognosen sind völlig unterschiedlich. Beim Wetter werden viele Wetterparameter gesammelt und dann in die Zukunft gerechnet. Für eine Klimaprojektion ist der Anfangszustand der Atmosphäre nicht maßgebend. Eher werden die Wirkungen auf das zukünftige Klima über Zeiträume mehr als 100 Jahren anhand angenommener Vorgaben („Szenarien“) berechnet.

Das erklärt die unterschieldliche Qualität von Wetterberichten und Klimaprognosen?

Heute ist eine Sieben-Tage-Vorhersage genauso gut, wie zum Besispiel 1968 eine 24-Stunden-Prognose. Da hat sich in der Vorhersagegüte enorm viel getan. Trotzdem gibt es natürlich auch Fehlprognosen. Oft interpretiert der Zuhörer die Vorhersage aber auch falsch. Wenn sie zum Beispsiel hören, „am Nachmittag Schauer und Gewitter“ und bei Ihnen scheint die Sonne, zweifeln Sie an der Qualität des Berichtes. Die Berichte beziehen sich jedoch auf ein mehr oder weniger großes Gebiet. In diesem Gebiet kann es durchaus geregnet haben, nur eben nicht über Ihrem Garten. So ist die Vorhersage durchaus als richtig zu werten, auch wenn es bei Ihnen trocken blieb. Wer es möglichst genau wissen möchte, sollte Medien nutzen, die lokale Vorhersagen für einen kleinen Vorhersagebereich veröffentlichen, zum Bespiel für Hamburg und nicht für ganz Deutschland. Für die Einschätzung der aktuellen Wettersituation können Sie auf das Wetterradar schauen und erkennen, wo gerade Regengebiete durchziehen. Die Klimaprognosen zeigen dagegen einen Trend einiger weniger Wetterparameter auf. Als Vorgaben dienen dabei unter anderem Schätzungen der zu erwartenden Änderung der Strahlung durch den weltweiten zeitlichen Verlauf der Konzentrationen klima – relevanter atmosphärischer Spurengase, die Konzentration von Aerosol mit seinem Einfluss auf den Strahlungshaushalt und externe Antriebe wie zum Beispiel dem Strahlungsantrieb der Sonne. Die Szenarien basieren auf Annahmen über zukünftige gesellschaftliche und technologische Entwicklungen.

„Wir können nicht wissen, wie viel fossile Brennstoffe wir 2050 noch verfeuern.“

Nun wurde seit Mai, seitdem wir dieses ungewöhnliche Wetter genießen, ständig über dieses Thema gesprochen und berichtet. Wie haben Sie das als Experte erlebt?

Im Jahr 2003 hatten wir einen ähnlich warmen Sommer. Damals habe ich es nicht so empfunden, dass das Thema in der Öffentlichkeit in Hinblick auf den Klimawandel so stark thematisiert wurde, obwohl damals viele Menschen besonders in Südeuropa gestorben sind. Das Bewusstsein, dass der Klimawandel diese Katastrophen erzeugen kann, ist zunehmend in den letzten Jahren von der Öffentlichkeit wahrgenommen worden. Die Art und Weise, wie mancherorts der Klimawandel dramatisiert worden ist, kann natürlich infrage gestellt werden. Fakt ist, die Menschen müssen wachgerüttelt werden. Deutschland war z. B. in den 90er Jahren Vorreiter bei Katalysatorfahrzeugen. Wäre das nicht immer wieder ins Gespräch gebracht worden, würden wir heute noch mit deutlich umweltschädlicheren Autos durch die Gegend fahren. Beim Klimawandel ist es so, dass sich unser heutiges Tun erst in vielen Jahren auswirken wird, deshalb müssen die Politiker schon heute handeln.

Wird der Sommer nächstes Jahr also wieder so warm?

Es kann genauso gut sein, dass der nächste Sommer kühler wird oder sich normal verhält. Entscheidend ist, dass der Temperaturverlauf im Durchschnitt seit Beginn der Industrialisierung vor etwa 150 Jahren nach oben zeigt.

Nun gibt es auch Theorien, die besagen, dass sich bei uns auch ein arktisches Klima einstellen könnte.

Dies ist ein Bereich, in dem sich Wissenschaftler streiten. Entscheidend ist bei der kalten Variante das Verhalten des Golfstromes. Gelangt dieser durch das Einbringen von Süßwasser der abschmelzenden Grönlandgletscher nicht mehr nach Nord- und Mitteleuropa, so hätten wir in Deutschland Temperaturverhältnisse wie auf Neufundland. Klimaforscher und Ozeanografen arbeiten Hand in Hand, um derartige Phänomene besser einschätzen zu lernen.