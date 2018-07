„Erst einmal die Welt angucken“

Wir haben uns mit diesem Thema auch im Unterricht beschäftigt. Es gibt ein Fach, in dem man lernt, wie etwa eine Steuererklärung gemacht wird oder den Plan zu erstellen, was muss ich verdienen, wenn ich Kinder und ein Auto haben will.

„Warum muss ich diese Fächer in mein Zeugnis einbringen?“

Wie geht es nach Deinem Gap Year mit Dir weiter?

Das steht noch nicht ganz fest. Als ich neulich einen Monat in Kapstadt war, hat sich bei mir im Kopf so viel getan. Ich bekam immer wieder neue Ideen, was ich machen möchte. Deshalb lasse ich mir alles noch offen. Erst einmal will ich gucken, wohin das Reisen mich am Ende führt.



Was hat sich in Deinem Kopf konkret getan?

Ich habe meinen Eltern lange gesagt, dass ich mich überhaupt nicht studieren sehe. Nach Kapstadt sehe ich das anders, weil ich das dortige Studentenleben kennengelernt habe. Als ich mir die dortige Uni angeguckt habe, kam die Idee, doch zu studieren.