Einblicke in die Heimat

Besonders die Touren durch die HafenCity und über die Reeperbahn haben sie begeistert. „Einmal stand eine Gruppe junger Männer vor mir und schaute recht gelangweilt drein. Da sagte ich einfach: Ich weiß, ich bin zwar eine olle Puppe, aber warten Sie mal, bis ich auf das Thema Sadomaso zu sprechen komme.“ Das brach das Eis. Als Gästeführerin muss man geistig geschmeidig sein, Esprit ausstrahlen und körperlich fit sein.

Heute hat sie sich auf Blankenese spezialisiert. „Ich liebe diesen Stadtteil und freue mich über die vielen Besucher – denn ich lebe hier in einem Paradies, davon dürfen auch die Anderen etwas haben.“

Bei Führungen durch das Treppenviertel rät Hauenschild den Teilnehmern etwas hochnäsig zu flanieren – wegen der herrlichen Architektur. Da gibt es so viel zu entdecken. Am liebsten geht sie den Steilen Weg, hier ist der Blick auf das Viertel und die Elbe am schönsten. „Der Fluss gewährt einen Blick in die weite Welt“, das Fernweh ist bei Maren Hauenschild nie weit entfernt.

Autorin: anna-lena.walter(at)kloenschnack.de