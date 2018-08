Schauen wir mal. Das muss man nicht unbedingt verraten. Ich berufe mich auf Shakespeare, weil er ein Mann des Volkes war und sich von der Comedia dell’arte inspirieren ließ. Für mich gilt sein Satz: „The stage is the world. The world is a stage“. Das finde ich interessant, denn auf der Bühne spiegeln wir die Welt wider. So ist auch ein Theaterbesuch für mich ein Erlebnis, bei dem ich wieder zum Kind werde. Ich möchte ein Erlebnis haben. Ich habe einige Seminare besucht, um zu begreifen, was die Zuschauer erwarten. Sie brauchen für eine kurze Zeit ein Erlebnis, das sie mit nach Hause nehmen könnnen. Viele leben in schlechten Ehen, haben wenig Liebe und Sex oder Probleme im Job. Für diese Menschen sind wir als Künstler da. Auch wenn es eine Illusion ist.

„Viele haben schlechte Ehen und wenig Sex oder Probleme im Job.“

Wie begegnen Ihnen die jungen Kolleginnen, mit denen Sie täglich zu tun haben – mit Bewunderung, ehrfürchtig?

Alle sind sehr kollegial. Jeder macht sich Gedanken, wie er ankommt. Doch dabei ist die Arbeit sehr unkompliziert und optimistisch. Es ist ein Ja zum Leben.

Was denken Sie, geben Sie Ihren Zuhörern und Zuschauern mit?

Ich rede von einem Prinzip. Theater, Bühne, Musik, Show sind sehr individuell. Ich möchte dabei transformieren, das Publikum so erreichen, dass es durch mich transformieren kann. Das klingt sehr kompliziert und ein wenig esoterisch. Das ist es aber nicht. Das ist das Leben. Was wir als Künstler machen, ist sehr wertvoll. Es ist eine heilende Sache, die den Menschen Kraft gibt. Es gibt ein Riesenpublikum für Schlager, Publikum für Musicals, für Jazz und politisches Kabarett. Die Vielfalt ist groß.