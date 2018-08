Ein gastliches Haus

Feierstimmung an der Blankeneser Landstraße: Das Weinhaus Röhr besteht in diesem Jahr seit 70 Jahren. Inhaberin Kerstin Thieme und ihr Vater Bernd Rudolph blicken auf eine bewegte Geschichte zurück. Im April 1973 kauften Andrea und Bernd Rudolph das bereits seit 25 Jahren bestehende Weingeschäft direkt an der Blankeneser Landstraße. Es teilte sich den Platz mit einigen anderen Geschäften. Hausbesitzer war seit 1934 Desider Seifert und er machte daraus zunächst das Gasthaus „Jägerecke“. 13 Jahre später teilte er das Haus in kleinere Parzellen auf.

Wo Kurt Röhr in seinem Geschäft, wie später auch Rudolphs, zunächst Kaffee, Tee, Marmeladen, Spirituosen und Weine verkaufte, rückten bald hochwertige Weine für Rudolphs in den Mittelpunkt.

Auch die gemütliche, ins Geschäft integrierte Bar „Mal Eben“ wurde zur Freude der Gäste, darunter Armin Dahl, Alwin Münchmeyer und Axel Springer, von Rudolph gepflegt. Rudolph erzählt: „So mancher Blankeneser erinnert sich heute noch gern an die legendären Beaujolais Nouveau-Partys der 70er und 80er Jahre im „alten“ Weinhaus Röhr an der Blankeneser Landstraße 29.“