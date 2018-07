Ein bewegtes Leben 

Mit dem Fernglas in der Hand beobachtet Ulrich Kalbitzer, wie die Cap San Diego über die Elbe schippert. Begeistert berichtet der 77-Jährige, was sich an Bord so tut.

Wer bei dem bekannten Ökonom in Blankenese zu Gast ist, wird zwangsläufig magisch von der bezaubernden Aussicht von seinem Balkon angezogen. Von eben diesem kann der Blick über die Dächer des Treppenviertels bis zur Elbe schweifen. Seit zwölf Jahren ist der weit gereiste Kalbitzer wieder in Hamburg. Mit leicht entrücktem Blick berichtet er von seinem abwechslungsreichen Berufsleben. Seine erste Station nach dem Volkswirtschaftsstudium führte ihn nach Frankfurt. Hier arbeitete er für verschiedene Banken. Kalbitzer berichtet: „Dann habe ich festgestellt, dass der Beruf nicht das Richtige für mich ist.“

Er entschied sich für eine Laufbahn in der Politik. Er bewarb sich bei der SPD-Fraktion in Bonn und bekam den Posten als persönlicher Referent von Alex Möller, dem ehemaligen Bundesfinanzminister. Auch war er für Hans Apel im Finanzministerium tätig. Danach erhielt Kalbitzer die Chance als Finanzreferent für die Vereinten Nationen in New York zu arbeiten. Kurz zuvor verstarb bedauerlicherweise seine Frau an Krebs.