Die Sommernacht

Karlheinz Hausers Küche zeigte an mehreren Ständen Vielfalt. Die Temperaturen am Grill waren für die Jungs hinter demselben allerdings gewöhnungsbedürftig.

Die Themen des Abends waren so bunt wie die Garderobe. Entspannt hörte sich HSV-Cheftrainer Christian Titz Ratschläge und Mutmachendes für die 2. Liga an. Marcus Weinberg (CDU-MdB) bekam jede Menge Stichworte für Berlin mit auf den Weg und das Wetter war natürlich ebenfalls thematisch vorne an.