Das Tagebuch, September 2018

Weibliche Belegschaft gibt sich geschlossen „Mamma Mia 2“ im Blankeneser Kino.

Do., 26.7.: Planungssitzung Internet. Das Online-Magazin nimmt Form an.

Di., 7.8.: 36 Grad. Der Bahnhofskiosk verkauft keine Schokolade mehr, da flüssig, schmeißt sie aber auch nicht weg. Tim beschuldigt Anna-Lena unterdessen,

eine Zikade zu imitieren, was sich als unhaltbar herausstellt.

Mi., 8.8.: Engelhardt in Blankenese bietet in der Quengelzone „Po-Duschen“ an. Kassiererinnen werden rot, wenn man sie darauf anspricht.

Do., 9.8.: Helmut hat sich die Beine mit duftendem Kokosöl eingerieben. Noch ist unklar, was oder wen er damit erreichen will.

Fr., 10.8.: Die ersten Advents-Pressemitteilungen flattern rein. Da bekommt man sofort gute Laune.

Do., 23.8.: Gitta verblüfft. Tim hat rausgefunden, dass sie und der Robin Zander von Cheap Trick die selbe Frisur haben.