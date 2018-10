Das Tagebuch, Oktober 2018

Redaktion besichtigt die Druckerei Kröger. Interessant und ausführlich! Tim derweil im Urlaub. Auch mal ganz schön.

Mi., 12.9.: Helmut verlangt positive Erwähnung. Nun gut. Seit mehreren Tagen kein Feuer in der Küche.

Do., 13.9.: Ein unbekannter älterer Herr brüllt Passanten im Flur mit „GUTEN MORGEN!“ an. Ein Hoch auf die guten Sitten!

Mo., 17.9.: Freibäder öffnen wieder. Gleichzeitig trudeln die ersten Adventsmeldungen ein.

Di., 18.9.: Die letzten Sommertage und ausgerechnet jetzt bekommt die Dachterrasse einen neuen Fußboden! Mehr Adventsmist.

Do., 20.9.: „Warum ist es hier eigentlich so dreckig?“, will Panja wissen.

Mo., 24.9.: Tim hat vergessen, das Buch für die große Rezension übers Wochenende zu lesen. Holt er bis zum Mittagessen nach. Erstaunlich, wie schnell es gehen kann, wenn die Druckerpresse Druck macht.