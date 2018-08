Das Recht der Weltmeere

Vielen Elbvorortlern ist die weiße Villa Schröder an der Elbchaussee ein Begriff – der sich im Anbau befindende Internationale Seegerichtshof deutlich wenigeren. Dabei ist das International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), wie es in der offiziellen Amtssprache Englisch heißt, ein wichtiges Gebäude: Deutschlands einzige Behörde der Vereinten Nationen.

Bereits in den 50er Jahren wurde deutlich, dass einheitliche Regeln fehlten, was in und auf den Ozeanen erlaubt ist. Zunehmend kam es zu Konflikten, da immer mehr Länder Ressourcen aus den Meeren nutzten. Infolgedessen wurde 1996 der Seegerichtshof im Rahmen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen gegründet. Somit pflegt er enge Beziehungen zu den United Nations, ist aber keines ihrer direkten Organe.

Die Entscheidungen sind endgültig und bindend.