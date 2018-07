Das Ende des Kaiserreiches

Als am 9. November 1918 die Republik in Berlin ausgerufen wurde, endete die Geschichte des deutschen Kaiserreichs. Auch in unseren beschaulichen Elbvororten. Wie die Blankeneser mit den Chancen und Risiken umgingen, die sich durch Kriegsende und Reformen der Weimarer Republik ergaben, zeigt ab dem 15. August eine Ausstellung des Förderkreises Historisches Blankenese e.V. in der renovierten Haspa-Filiale am Bahnhof. Dafür haben sich studierte Fachhistoriker und Autodidakten zu einem Arbeitskreis zusammengefunden und das Blankenese vor einem Jahrhundert anhand von 14 Thementafeln dokumentiert – eingeteilt in drei Themeneinheiten, die sich mit der Verstörung zum Kriegsende, der Revolution ab 1918 und den späteren Nachwirkungen beschäftigen. Biografien einflussreicher Persönlichkeiten stehen dabei im Vordergrund und verdeutlichen das Denken und Handeln vieler.

So beispielsweise Johannes Kröger jr., der sich ebenfalls mit seiner Vergangenheit und seinen Vorfahren beschäftigte. Im Dezember 1918 beginnt er im Alter von 35 Jahren, die Geschichte seiner Familie aufzuschreiben, und erhofft sich davon eine Ordnung seiner in Unordnung geratenen Welt. In erster Linie ist es die Geschichte seines berühmten Vaters, dessen „Norddeutsche Nachrichten“ seit 1879 das kaiserliche Blankenese mitgestalteten. Nicht zuletzt auch die Geschichte dreier guter Freunde, die Schule, Kirche und Presse der damaligen Zeit vertraten: Schuldirektor Dr. Walther Kirschten, Kirchenprobst Theodor Paulsen und Gemeindevorsteher und Druckereibesitzer Johannes Kröger sen. Alle standen sie 1918 vor den Scherben ihrer Existenz. Zahlreiche Zitate schildern in der Ausstellung ihre Gedanken und Ängste, aber auch ihr Schwelgen in vergangenen Zeiten.