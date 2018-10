Das Elbrevier

Ein weiteres Haupttätigkeitsfeld des PK 26 sind Gewaltdelikte wie Körperverletzung und häusliche Gewalt. „Unser Staatsfeind Nummer eins ist klar der Alkohol“, sagt Jan Fedkenhauer. Durch ihn kommen die meisten Streitigkeiten mit Gewalt zustande. So müssen die Polizisten der Wache regemäßig zu eskalierenden Auseinandersetzungen zwischen Ehepartnern, Bekannten und Nachbarn eilen – in allen Stadtteilen und allen Bevölkerungsschichten. Teilweise rufen die Geschädigten selbst um Hilfe, in der Regel sind es Anwohner, die den Notruf wählen. Für Polizeioberkommissarin Nicole Hahn und ihre Kollegen sind dies die schwierigsten Fälle. „Wir bekommen von Anwohnern die Information, dass lautes Geschrei und Gepolter zu hören sei, aber was wirklich hinter der verschlossenen Tür passiert, wissen wir nicht. Da ist hohe Eigensicherheit geboten“, so Hahn.

„Unter Alkoholeinfluss werden einige ausfallend.“



Küchenmesser kann schnell zur Waffe werden. Häufig stehen die involvierten Personen nicht nur unter Alkohol- und Drogeneinfluss, sondern haben zusätzlich psychische Probleme und stehen unter Druck. Bei einer Kombination aus all diesen Faktoren kommt es schnell zur Eskalation, sodass die Unruhestifter nicht mehr Herr ihrer Sinne sind und unglaubliche Kräfte entwickeln. So lassen sich teilweise 50 Kilogramm-Personen kaum bändigen, wenn diese so in Rage geraten. „Wir verwenden schon spezielle Griffe, um die aggressive Person zu handeln, aber bei einigen wirken auch die nicht“, berichtet Fedkenhauer. „Da müssen teilweise vier Kollegen den Aggressor zu Boden bringen und zwei auf ihm sitzen, nur um die Handfesseln anlegen zu können. Viele von denen kommen am nächsten Tag zu uns in die Wache und entschuldigen sich, da sie sich selber nicht erklären können, wie es soweit kommen konnte.“