Hier gilt es nach wie vor, einige Lücken zu füllen. Das gilt besonders für die Biografien der Opfer. Über die Hintergründe der Operation Gomorrha wird sehr viel gesagt und geschrieben, aber letztlich zu wenig über die Opfer. Wir kennen kaum ihre Namen, es gibt nur wenige Denkmäler, die auch nicht personalisiert sind. Außerdem gibt es viele widersprüchliche Angaben darüber, welche Instruktionen die Engländer zu welchem Zeitpunkt hatten. Haben sie, das als Beispiel, tatsächlich Flugblätter abgeworfen, in denen die Bombardierung Barmbeks angekündigt wurde, wie Zeitzeugen sagen?

Warum gibt es nach wie vor viele offene Fragen?



Was die Bombardierung Hamburgs betrifft, ist mir das auch unklar. In den Archiven, auch in den britischen, muss es noch viel Material geben.

Wenn britische Historiker ihre eigene Sicht auf die Hamburger Ereignisse im Juli/August 1943 haben, ist das verständlich. Warum tun sich aber deutsche Historiker so schwer, die Operation Gomorrha aufzuhellen?

Grundsätzlich gilt: Aufrechnen bringt nichts. Tatsächlich hat es in den letzten Jahren einen Paradigmenwechsel gegeben und es wird mehr über die Bombenopfer geschrieben als früher. Man muss bei dem ganzen Thema immer wieder daran erinnern, dass der Krieg von Hitler ausging und Hintergründe ausleuchten, völlig logisch. Mich wundert aber, mit welcher Nonchalance dann über die Bombenopfer hinweggegangen wird. Teilweise werden sie wie Kollateralschäden behandelt. Bei einer Dimension von an die 40.000 Toten alleine in Hamburg ist das nur schwer zu verstehen.



Zumal es britische Stimmen gab, die das Ausradieren deutscher Städte ebenso sinnlos wie bestialisch fanden …

Nach Hamburg wurden noch viele andere deutsche Städte bombardiert, bis kurz vor Kriegsende. Man sprach damals in England von einer „Hamburgisierung“. Ich finde das zynisch.

Das alles beantwortet noch nicht die Frage, warum deutsche Historiker eine doch recht einseitige Sicht der Ereignisse pflegen.

Eine einseitige Sicht der Ereignisse sehe ich nicht. Ich würde eher von einer unvollständigen Akzentuierung sprechen, die mutmaßlich aus dem Bestreben rührt, möglichst viele Aspekte anzusprechen. Dadurch entfernen sich manche zu stark von den Menschen, das Thema wird zu abstrakt. Gerade habe ich eine Einladung zu einer Gedenkfeier bekommen. Darin ist viel davon die Rede, man müsse angesichts erstarkender AfD ein Friedensfest für die Bomben-Opfer veranstalten. Da frage ich mich schon, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Vor einigen Jahren gab es eine „Gomorrha“- Ausstellung, in der 70 Prozent den Weg in den Bombenkrieg behandelten. Die eigentliche Bombardierung beinhaltete gerade mal 20 Prozent, der Rest drehte sich um die Nachkriegszeit. Ich finde das schade, sehe hier auch vertane Chancen.