Afrika in Blankenese

Wer Pastor Poehls Dienstwohnung im historischen Pastorat Blankenese von 1896 betritt, spürt schon im Treppenhaus einen Hauch von Afrika. Bilder von Wildtieren wie Zebras und Löwen begleiten einen die Treppe hinauf. Oben angekommen wartet eine großzügige Wohnung mit hohen Decken, altem Holzboden und einer gemütlichen, farbenfrohen Einrichtung. Auch hier ist der African Spirit präsent, in fast jeder Zimmerecke steht oder hängt afrikanische Dekoration.

Die Liebe zum Kontinent kommt nicht von ungefähr, denn Klaus-Georg Poehls leistete nach seinem Studium Kirchenarbeit in einer deutschen Gemeinde in Süd-Afrika – während der Apartheid. Die aufregende Zeit prägte ihn nicht nur persönlich, sondern auch in seiner geistlichen Arbeit. „Ich hatte nach dem Studium zunächst nicht viel mit der Kirche am Hut“, so Poehls. „In Afrika habe ich gelernt, zu predigen und was Kirchenarbeit bedeutet. Heute kann ich mir nicht mehr vorstellen, etwas anderes zu machen.“