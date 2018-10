Ideen für Ihr Zuhause! 5, Oktober 2018

Die Gründe, warum es Menschen in Erwägung ziehen, ihre Immobilie beziehungsweise einen Teil des Grundstücks zu verkaufen, sind vielfältig. So kann ein Haus mit großem Garten, das früher einmal viel Freude machte, eines Tages zur Last werden. Wer sich schließlich zum Verkauf entschließt, will vor allem drei Dinge: optimalen Ertrag, minimalen Aufwand und kein Risiko. Mithilfe von Mollwitz Massivbau, die sich um die gesamte Abwicklung kümmerten und einen guten Preis aushandelten, konnte beispielsweise Ursula W. ihre Immobilie erfolgreich verkaufen. In der Realität sieht das leider oft anders aus. Wird ein Käufer privat gesucht, birgt das viele Risiken und Stolpersteine – von der fehlenden Marktkenntnis für die sichere Werteinschätzung und Kaufpreisermittlung bis hin zu der Gefahr, dass die Bezahlung unter Umständen auf sich warten lässt. Wird ein Makler hinzugezogen, ist das mit einer den Kaufpreis mindernden Provision von 6,25 Prozent verbunden.

Was viele Verkäufer nicht wissen: Mollwitz Massivbau bietet hier einen kostenlosen Service an. Die Firma übernimmt die komplette Verkaufsabwicklung bzw. -vermittlung für den Eigentümer. Der Verkäufer wird während der gesamten Verkaufsphase persönlich und professionell durch die Firma Mollwitz Massivbau betreut.

