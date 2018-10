Ideen für Ihr Zuhause! 4, Oktober 2018

Der neue Schlafraumcomfort aus Massivholz von der Marke IN CASA bringt ein Stück Natur in die Wohnräume. Naturholzmöbel vermitteln Wärme und Behaglichkeit und sprechen alle Sinne an. Die samtweiche Oberfläche veredelt mit natürlichen Ölen und der angenehme Duft der offenporigen Holzflächen lädt zum Verweilen ein. Massivholz vereint so viele Eigenschaften: dank seiner Fähigkeit, Feuchtigkeit zu speichern und bei Bedarf wieder abzugeben schafft es ein gutes Raumklima. Die natürlichen Oberflächen sind atmungsaktiv und pflegeleicht. Die Möbel von IN CASA sind komplett aus Massivholz gefertigt und sind damit langlebig, ökologisch und stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Der Möbelhersteller übernimmt Verantwortung und arbeitet klimaneutral bei der Herstellung. Die natürlichen Materialien ermöglichen die Emissionsklasse A, was gerade im Schlafraum besonders wichtig ist. CASA SOLIDO ist das neue Schlafraumsystem mit einer Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten bei Futonia. Der Systemkleiderschrank verfügt über viele Variationsmöglichkeiten in der Frontgestaltung und das Bettensystem ist individuell auf jeden Kundenwunsch zugeschnitten. Wahlweise lieferbar in Astbuche oder Wildeiche massiv. Das Programm lässt keine Wünsche offen.

Futonia Naturmöbel

Stresemannstraße 232-238

Altona

Telefon 67 50 37 21