Ideen für Ihr Zuhause! 3, Oktober 2018

Seit fast 20 Jahren handelt die NVN Naturstein-Vertriebsgesellschaft unter dem Leitmotiv „Faszination Naturstein“ mit Natur – steinen aus aller Welt. Gemeinsam mit Architekten und Gartenplanern haben sie ein Sortiment entwickelt, das den aktuellen Trends entspricht. Das Sortiment umfasst Pflastersteine, Terrassenplatten, Blockstufen, Stelen, Rasenkanten und vieles mehr. Es ist auch online zu finden. Die Website bietet den perfekten Service, denn hier finden Sie das gesamte bebilderte Sortiment und eine Filterfunktion, die Sie noch schneller zum Wunschprodukt führt.

Wer sich die vielen Steine in natura ansehen möchte, kann gerne den großen Schaugarten in Rellingen, Gärtnerstraße 37 besuchen. Neben den ausgestellten Natursteinen können sich die Besucher an den hübschen Herbstfarben erfreuen. Der Schaugarten ist rund um die Uhr geöffnet.

NVN Naturstein-Vertriebsgesellschaft

Gärtnerstraße 37

25462 Rellingen

Telefon 04101/222 25