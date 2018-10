Ideen für Ihr Zuhause! 2, Oktober 2018

Jetzt ist die beste Zeit, die aktuell noch niedrigen Zinsen zu nutzen und Ihre alte Immobilie auf Vordermann zu bringen – weil das damals gedämmte Dach zu viel Heizkosten produziert, die Fassade gestrichen werden muss oder man sich an den 80er-Jahre- Fliesen im Bad sattgesehen hat.

Vergänglichkeit macht vor den eigenen vier Wänden nicht halt. Kein Wunder, dass rund 1,6 Millionen Haushalte in den nächsten zwei bis drei Jahren eine Modernisierungsmaßnahme planen. Ob Energie gespart, durch Ausbau mehr Wohnraum geschaffen oder die Wohnqualität verbessert werden soll: Vor Umbaustart sollte der Hausbesitzer kalkulieren, wieviel Geld für die geplanten Maßnahmen anfallen und auf lange Sicht wieder eingespart werden. Denn die Kosten für die Renovierung hängen oft von den Materialien ab, die häufig langfristige Energieeinsparungen versprechen und damit bares Geld. So liegen die Gesamtkosten für die Fassadendämmung zwischen 130 Euro und bei der Verwendung von Hartschaum bei 250 Euro je Quadratmeter für eine vorgemauerte Dämmfassade. „Bei den niedrigen Zinsen sollten Immobilienbesitzer jetzt ihre Modernisierung planen“, so Frank Oetjen, Baufinanzierungsleiter der Hamburger Volksbank. „Ganz wichtig: Erledigen Sie alle Umbauten in einer Maßnahme – es lohnt sich und bedeutet nur einmal Aufwand.“ Das geht am besten mit einem Finanzierungspaket mit einem attraktiven Zinsangebot: „Wenn alle Fragen geklärt sind, ist das Geld bereits nach dem Beratungsgespräch auf dem Konto.“

