Ideen für Ihr Zuhause! 1, Oktober 2018

Seit über 45 Jahren präsentiert das Möbel- und Einrichtungshaus Hannelore Greve in der Hamburger City Nord elegante Klassiker und moderne Trends im hochwertigen Möbelbereich. Die Auswahl auf rund 6.000 Quadratmetern Fläche ist groß und reicht vom englischen Kabinettschrank über das Chesterfieldsofa bis hin zu modernen Polstermöbeln.

Für ein neues Polstermöbelstudio und drei exklusive, in feiner handwerklicher Qualität hergestellte Kirschbaummöbel-Programme wurden vor zwei Jahren Verkaufsflächen neu gestaltet. So erhielten die Möbel einen passenden Rahmen, der sie ansprechend in Szene setzt. In der Ausstellung – und auch in den privaten Räumlichkeiten der Kunden – stehen die Einrichtungsberater von Hannelore Greve mit Kompetenz und Engagement bereit.

Übrigens, das vielfältige Möbelangebot des Spezialisten bietet im Oktober auch Esstische mit Keramikplatten in unterschiedlichen Varianten an – als Einzelstück oder als komplette Essgruppe.

Möbel und Einrichtung Hannelore Greve

Überseering 19-31

City-Nord

Telefon 630 78 36