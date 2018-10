Dr. Klönschnack 9, Oktober 2018

Muskeln ermöglichen Bewegung. Muskeln schützen Gelenke und Bänder. Muskeln halten uns aufrecht. Aber was man zu wenig benutzt, verkümmert. „Die Folgen von zu wenig Muskelkraft und Bewegung sind häufig die typischen Schmerzen in Rücken oder Gelenken sowie Müdigkeit oder auch geschwollene Gliedmaßen“, weiß Personal Trainer David Meyn.

Die gute Nachricht ist, dass man die Muskeln in jedem Alter wieder aufbauen kann, egal ob mit 40 oder mit 80 Jahren, denn die ältesten Muskelzellen in unserem Körper sind gerade einmal 20 Jahre jung, weil sie sich ein Leben lang erneuern. Der geprüfte Fitnesscoach und Personal Trainer David Meyn aus Othmarschen trainiert mit Menschen im Alter zwischen 40 und 90 Jahren, um ihre Muskulatur wieder aufzubauen oder in Form zu halten, damit es erst gar nicht zu den bekannten Schwächen und Schmerzen kommt. Er fährt zu seinen Kunden nach Hause und bringt Equipment zum Training mit. Die individuelle Betreuung macht seine Arbeit dabei so effektiv. „Häufig wende ich erst mal Massagen oder Dehnungen bei Kunden an, um Schmerzen weg zu bekommen, bevor ich mit dem eigentlichen Training beginne", erklärt Meyn. Das macht den Unterschied zum Fitness-Studio aus, wo man so etwas nicht bekommt.