Dr. Klönschnack 7, Oktober 2018

Physiotherapeutin Eva Fiege hilft in schwierigen Lebenssituationen. Zu ihr kommen Menschen, die gerade eine OP hinter sich haben, andere benötigen ein Personal Training oder Unterstützung bei der Wiedereingliederung in den Berufsalltag. Für jeden Patienten entwickelt Eva Fiege ein individuelles, ganzheitliches Konzept, in dem viele Varianten der Physiotherapie, der Rehabilitation und des Personal Trainings Anwendung finden können. Auch ein Coaching als unterstützende Maßnahme kann sich aus der Zusammenarbeit entwickeln. Seit nunmehr sechs Jahren bietet Eva Fiege ihre Leistungen wahlweise im Phoenixhof und in Nienstedten an. Menschen, die nicht oder nur eingeschränkt mobil sind oder denen es zeitlich nicht möglich ist, in die Privatpraxis zu kommen, besucht sie auch zu Hause. Am besten, Sie rufen noch heute an und lassen sich beraten.

Eva Fiege Physio + Move

Phoenixhof

Ruhrstraße 11

Bahrenfeld

Mobil 0172/456 57 03