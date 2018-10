Dr. Klönschnack 10, Oktober 2018

In der Salzgrotte in Holm geht es ums Entspannen und Durchatmen. Und das geht in dieser Wohlfühloase, deren Wände mit reinem Kristallsalz aus der Provinz Punjab in Pakistan verkleidet sind, ganz wunderbar. Auf dem Boden liegt eine dicke Schicht feines Salz aus dem Toten Meer. Bei einer Raumtemperatur von ca. 22 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von ca. 55 Prozent wird ein Mikroklima erzeugt, das den natürlichen Bedingungen in Salzstollen und am Meer entspricht. Mit jedem Atemzug nimmt man die im Salz enthaltenen Mineralien auf, die wichtig für den Organismus sind und das Immunsystem stärken. Bei leiser Entspannungsmusik und sanftem Licht liegt man auf einer bequemen Liege, eingehüllt in eine kuschelige Decke. Die Ruhe und die Harmonie der salzhaltigen Umgebung fördern die Genesung von Körper, Geist und Seele.Eine Sitzung in der Salzgrotte dauert 45 Minuten und beginnt immer zur vollen Stunde. Ein bis zwei Besuche pro Woche sind zu empfehlen, bei akuten Beschwerden versprechen drei bis vier Aufenthalte Linderung.

Tipp: Ab Oktober werden Wellness-Massagen in neuen Räumen angeboten.

Joba Salzgrotte Holm

Im Ort 10

25488 Holm

Telefon 04103/188 06 72