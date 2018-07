Kinderhaus Mignon erhält Hauptpreis von HanseMerkur

„Es war ein sehr bewegender Moment, als Elke Büdenbender, die Frau vom Bundespräsidenten, uns den Preis überreichte“, berichtet Stefanie Tapella vom Vorstand der Benita Quadflieg Stiftung. „Mit einer so großen Ehre haben wir im Leben nicht gerechnet, als wir vor sieben Jahren die Stiftung gründeten, und wir sind sehr glücklich und auch ein bisschen stolz.“ Die Stiftung setzt sich für den Erhalt und die finanzielle Ausstattung des Kinderhauses Mignon in Nienstedten ein. Dieses Engagement wurde am 15. Juni mit dem HanseMerkur-Preis für Kinderschutz 2017 honoriert. Mit dem Preis zeichnet die HanseMerkur seit über drei Jahrzehnten Personen, Gruppen, Vereine und Initiativen aus, die sich ehrenamtlich und in besonderer Weise um das Wohl von kranken, behinderten oder sozial benachteiligten Kindern bemühen.

Bei einem Festakt am Hauptsitz der Versicherungsgruppe zwischen der Alster und dem Dammtor-Bahnhof hielt neben Elke Büdenbender in ihrer Funktion als Schirmherrin UNICEF Deutschland Heinz Hilgers, Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes e. V., eine Laudatio auf die Preisträger.

Die Benita Quadflieg Stiftung hat das Anliegen, Kindheit zu fördern und zu schützen. „Leider gibt es viele Eltern, die nicht fähig sind, ihren Kindern die erforderliche Zuwendung zu geben, durch welche Umstände auch immer, seien es schwere psychische oder auch Suchterkrankungen“, erklärt Tapella. Im schlimmsten Fall sind die Kinder in ihren eigenen Familien nicht mehr sicher und aus Schutzbefohlenen werden Opfer. So werden allein in Hamburg jährlich etwa 1.000 Kinder vom Jugendamt in Obhut genommen.