Jugend-Freizeit in Norwegen

Die Stephanskirche Schenefeld veranstaltet eine Jugend-Sommer- Freizeit in Norwegen vom 8. bis 18. Juli, für die noch Restplätze frei sind. Jugendliche zwischen 12 und 21 Jahren können sich jetzt noch anmelden.

Die Reise geht an den malerischen Lysefjord und die längste Holztreppe der Welt mit 4.444 Stufen. Die Gruppe wohnt dabei in einem eigenen Haus, das direkt am Fjord liegt. Somit gibt es die Möglichkeit für viel Sport – zu Wasser und am Land. Auch ein Treffen mit einer Gemeinde in Randaberg ist geplant, um einheimische Jugendliche kennenzulernen und mit ihnen etwas zu unternehmen. Zeit zum Entspannen, für ein Lagerfeuer und Musik gibt es natürlich auch. Im Preis von 490 Euro sind neben der Unterkunft, Vollverpflegung, Busfahrt und Fähre auch die Ausflüge und Eintrittsgelder inbegriffen. Zur Vorbereitung der Fahrt findet noch ein Elternabend statt.

Weitere Informationen bei Diakon Daniel Kiwitt unter Telefon

83 01 96 43 oder E-Mail diakon@stephanskirche-schenefeld.de