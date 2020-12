Viele möchten die vergangenen zwölf Monate am liebsten aus ihrem Leben streichen. Neben gesundheitlichen Folgen, hatten viele Menschen auch berufliche und finanzielle Nebenwirkungen zu verkraften. Das nächste Jahr kann also nur besser werden. Doch was können wir von 2021 erwarten?

Auch wenn sicher nicht alles schlecht in diesem Jahr war, so gab es ein dominierendes Thema: die weltweite Corona-Pandemie, die uns auch hierzulande weiterhin in Atem hält. Umso sehnsüchtiger blicken wir auf das nächste Jahr und fragen uns: was können wir von 2021 erwarten?

Wir haben Persönlichkeiten, wie die Altonaer Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg sowie den Theater-Intendanten Marius Adam und Menschen mitten aus dem Leben befragt. Tendenz: Wir alle sollten den positiven Blick bewahren. Gleichzeitig sollten wir darauf acht geben, dass Betriebe, insbesondere in der Kultur und im Gastgewerbe, nicht verloren gehen.

