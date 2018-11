Ulrich Tukur: „Hamburg hat mehr Substanz“

Ulrich Tukur gehört zu den renommiertesten Schauspielern unserer Zeit. Seit 20 Jahren lebt er mit seiner Frau in Venedig. Doch jetzt steht ein Umzug bevor, wahrscheinlich nach Berlin. Obwohl ihm Hamburg lieber wäre…

„Hamburg hat mehr Substanz“, so Ulrich Tukur im KLÖNSCHNACK-Interview. Doch am Ende seien es ja ohnehin die Frauen, die entscheiden. So auch bei ihm. Was ihm an Hamburg besser gefällt, im Vergleich zur Hauptstadt? Die Hansestadt sei elegant und nicht so beliebig. Gleichzeitig mahnte Tukur in unserem Gespräch, dass die Deutschen etwas entspannter werden sollen, wenn es um die eigene Sicherheit und globale Herausforderungen geht. Etwas, dass er in 20 Jahren Venedig ganz sicher gelernt hat.

