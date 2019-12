Trickbetrüger im Hamburger Westen: Gefahr vor allem für Senioren

Trickbetrüger im Hamburger Westen haben nach wie vor offenbar ein leichtes Spiel. Warnungen durch Presse und Polizei zum Trotz.

Grundsätzlich leben wir in einer sicheren Stadt. Seit 2016 hat sich etwa die Anzahl der Wohnungseinbrüche halbiert und auch in anderen Bereichen ist ein stetiger Rückgang der Kriminalität zu verzeichnen. Doch es gibt eine Kriminalitätsform, die derzeit im „Trend“ zu sein scheint: der Enkeltrick. Trickbetrüger versuchen dabei, vor allem bei Senioren im Hamburger Westen, mit neuen und alten Betrugsmaschen die Menschen hinters Licht zu führen. In allen Fällen gilt: sofort 110 wählen.

