Von wegen Influencer: Die wahren Traumberufe der Kinder

Was willst du einmal werden? Diese Frage bekommt vermutlich jedes Kind einmal in seinem Leben gestellt. Doch was sind wirklich die Traumberufe der Kinder und was hat sich bis heute verändert?

In Zeiten von YouTube und Instagram könnte man denken, dass sich der Wunschberuf in Richtung Influencer oder „was mit Medien“ verschoben hat. Doch eine deutschlandweite Studie der Marktforschungsplattform Appinio hat ergeben, dass sich Kinder und Jugendliche weitestgehend klassische Berufe favorisieren. Darunter zählen beispielsweise Polizist oder Tierarzt. Ein Grund seien offenbar die Eltern, die oftmals als Vorbild gelten. Doch auch neue Berufe, wie etwa den Spieleentwickler, haben es in das Ranking geschafft

