Bühnenreif: Die Theater im Hamburger Westen

Es sind die unscheinbaren Theater im Hamburger Westen, die die Kulturszene der Hansestadt so besonders machen. Dabei sind sie von professionellen Häusern oft nur schwer zu unterscheiden.

Natürlich, den Amateur-Theatern fehlt es oft an Geld. Doch was Häusern wie das Theaterschiff Batavia in Wedel oder die Volksspielbühne in Rissen an Geld fehlt, wird durch Begeisterung und Ehrgeiz der Akteure wettgemacht. Denn es darf nicht vergessen werden, dass ein Großteil der Schauspieler ehrenamtlich spielt. Sie alle gehen den Tag über auch noch ihrem eigentlichen Beruf nach. Dabei fehlt es den Amateur-Schauspielern nicht an Professionalität oder gar an Qualität. Ganz im Gegenteil.

Den kompletten Artikel über die Theater im Hamburger Westen lesen Sie ab Seite 16 der aktuellen Klönschnack-Ausgabe.