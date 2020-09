„The Ocean Cleanup“: Der Kampf gegen Plastikmüll

Es gibt Themen, die sind aufgrund der Corona-Pandemie in den Hintergrund gerückt. Klima- und Umweltschutz gehören dazu. Dabei hat die Welt weiterhin ein extrem großes Plastikmüllproblem. Doch es gibt auch Lichtblicke. Projekte wie „The Ocean Cleanup“ sollen die Meere von Mikro- und Makroplastik befreien.

Am Ende macht es keinen Unterschied, ob wir verendende Schildkröten in Plastiknetzen, vermüllte Marktplätze oder Plastiktüten am Elbstrand sehen. Sie alle eint, dass wir immer noch von zu viel Plastik umgeben sind. Insbesondere die Meere und ihre Bewohner, und am Ende auch wir, leiden unter dieser Plastikflut. Umso wichtiger ist es daher, Projekte wie „The Ocean Cleanup“ oder auch das dänische Umweltprojekt „Green Kayak“ zu unterstützen.

