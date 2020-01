Stéphanie Diederichsen ist unser Mensch des Monats

Stéphanie Diederichsen ist eine echte Mutmacherin. Die Modedesignerin hat Ihr Atelier in der Sternschanze, doch damit nicht genug. Sie lebt seit fünf Jahren krebsfrei und möchte mit ihrem Online-Kurs Hilfestellungen für ein glückliches Leben nach der Krebsdiagnose geben. Sie ist daher unser Mensch des Monats.

„Diagnose: Gesund und glücklich“ lautet der mutmachende Videokurs der ehemaligen Krebspatientin Stéphanie Diederichsen. Als sie die Krebsdiagnose erhielt, brach für die gelernte Modedesignerin zunächst eine Welt zusammen. Doch schnell habe sie durch Eigenrecherche erfahren, was sie selbst, also jenseits von medizinischen Eingriffen, tun kann, um den Heilungsprozess zu beschleunigen. Seit fünf Jahren lebt sie nun krebsfrei. Heute teilt Sie ihre Erfahrungen in einem umfangreichen Videokurs, der kostenlos getestet werden kann.

