Mein Arbeitsplatz als Sozialarbeiter bei Hinz&Kunzt

Stephan Karrenbauer ist Sozialarbeiter und arbeitet seit 26 Jahren beim Obdachlosen-Magazin „Hinz&Kunzt“. Er kümmert sich um die Belange von Wohnungslosen – und ist unser Mensch des Monats.

Seit bereits 1993 gibt es bereits das Straßenmagazin „Hinz&Kunzt“. Genau so lange ist auch Sozialarbeiter Stephan Karrenbauer dabei. Gegenüber dem KLÖNSCHNACK erzählt er von seiner Arbeit, die alles andere als berechenbar ist. So hilft er Obdachlosen dabei eine Unterbringung zu vermitteln, organisiert Lebensmittelspenden und hilft sogar bei Beziehungsproblemen. „Die Arbeit wird nie langweilig“, so Karrenbauer.

Wie wichtig die Arbeit gerade in der jetzigen Zeit ist, zwischen hohen Corona-Infektionszahlen und kalten Temperaturen, zeigt dieses KLÖNSCHNACK-Video:

Den kompletten Beitrag über den Arbeitsplatz als Sozialarbeiter lesen Sie auf Seite 132 der aktuellen Klönschnack-Ausgabe 12 / 2020.