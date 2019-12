Mein Arbeitsplatz als Sicherheitsberater

„Safety first“ – nach diesem Grundsatz arbeitet ein Sicherheitsberater. Doch was genau macht er? Wir stellen diesen Beruf in unserer Kategorie „Mein Arbeitsplatz“ vor.

Ein Sicherheitsberater erstellt Sicherheitskonzepte für Firmen und Privatpersonen. Wir haben mit einem solchen Experten gesprochen. Philipp Haroun, Geschäftsführer einer eigenen Sicherheitsfirma, erklärt uns, was der Job von ihm abverlangt. Dabei geht es zum einen natürlich darum, ein Haus vor Einbrüchen zu schützen. So seien in Hamburg zwar die erfolgreichen Einbrüche rückläufig, doch Einbruchsversuche werde es immer geben. Einbruchsverhinderung ist also das eine, eine weitere Säule seiner Stellenbeschreibung ist die professionelle Koordination und Abwicklung in einem konkreten Einbruchsfall oder bei anderen Störungsfällen.

