„Mein Arbeitsplatz“ als Schulleiter

Der Beruf des Schulleiters ist sehr abwechslungsreich, weiß Joachim Hagner, selber Schulleiter des Gymnasiums Blankenese. Wir stellen seinen Job in unserer Rubrik „Mein Arbeitsplatz“ vor.

Mensaessen, Bauplanung, Finanzplanung, Gespräche mit Schülern, Lehrern, Eltern und nebenbei unterrichtet Schulleiter Hagner noch zwölf Stunden pro Woche. Er müsse sich nie Gedanken machen, wie er seinen Berufsalltag gefüllt bekommt, so der 52-Jährige. Seit dem 1. Februar 2018 ist er am Gymnasium Blankenese beschäftigt und war zuvor in Berlin als stellvertretender Schulleiter tätig. In unserem Artikel verrät er auch, wieso er das Hamburger Bildungssystem vorzieht.

