Ein Stück Natur: Schrebergärten in Hamburg

Die Hansestadt zählt zu den grünsten Städten Deutschlands. Doch dieses Image könnte bald verloren gehen. Neue Bebauungspläne, einschließlich der A7-Deckel in Othmarschen, verdrängen zusehends die Schrebergärten in Hamburg.

Schrebergärten, oder auch Kleingärten genannt, sind so etwas wie die grüne Lunge Hamburgs – und haben längst das Image einer biederen Gärtnerkolonie hinter sich gelassen. Immer mehr junge Familien interessieren sich für das Kleingärtnern. Doch die Schrebergarten-Kultur ist bedroht. Obwohl sie sich meistens an unattraktiven Orten befinden, etwa an Autobahnen oder Bahnstrecken, werden diese Bereiche zunehmend auch für den Wohnungsbau interessant. Dazu kommt der A7-Deckel, der Othmarschen wiedervereinen soll. Eine Option sei es, manche Schrebergärten dorthin umzusiedeln. Doch lässt dich ein liebevoll gestalteter Garten so einfach umsiedeln?

