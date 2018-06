Saisonprodukte immer stärker im Trend

Spargel, Erdbeeren und viele weitere regionale Saisonprodukte sind immer mehr gefragt. Jedenfalls wenn man sich das Warenangebot in den Supermärkten Norddeutschlands ansieht. Ein Überblick.

In unserem Artikel zum Thema Saisonprodukte befragten wir u.a. Erdbeerbauer Enno Glantz. Er weiß um die Schwankungen, die die beliebten saisonalen Produkte mit sich bringen. Nur das Wetter entscheidet, wie eine Ernte ausfällt. In diesem Jahr scheinen alle zufrieden zu sein, auch wenn die Erdbeeren diesmal kleinfruchtiger seien. Was der Glühwein für den Advent ist, sei zudem der Spargel und der Matjes für den Frühling. Sobald dieser im Laden angeboten wird, ist der Frühsommer unumkehrbar.

