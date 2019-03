Ralf Slüter ist unser Mensch des Monats

In Deutschland gibt es noch viele Kinder und Jugendliche, die in Armut oder am Rande der Gesellschaft leben. Um ihnen eine Stimme zu geben, braucht es ehrenamtliche Vereine wie den Kinderschutzbund. Ralf Slüter leitet den Hamburger Landesverband und ist unser Mensch des Monats.

Ralf Slüter lebt mit seinen zwei erwachsenen Kindern in Groß Flottbek. Er weiß, dass eine zufriedene und behütete Kindheit ein Grundrecht sein sollte. Doch längst nicht alle kommen in den Genuss eines solchen Lebens. Der Kinderschutzbund ist ein freier Träger, der sich für die Rechte der Kinder einsetzt. Seit 2017 leitet der gelernte Jugendpsychologe und Familientherapeut den Hamburger Landesverband und kämpft mit seinen ehrenamtlichen Mitarbeitern für eine größer werdende Lobby für Kinder.

