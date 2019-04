Quintus Hummel ist unser Mensch des Monats

Alles begann in einer Kneipe, als sich die beiden Schauspieler Freunde Quintus Hummel und Mathias Spaan überlegt haben, Europa auf ihren beiden Schwalben zu bereisen – und das kurz vor der Europawahl.

Bei ihrer Reise von Rissen ins 4.000 Kilometer entfernte Gibraltar wurden sie gefilmt. Das Ergebnis sei jedoch keine Reise-Doku, sondern eher ein fantastischer Abenteuerfilm, der mit der Realität in Europa umgeht. Denn beide haben sich in Superhelden-Kostümen gezwängt und auf ihrer Reise aufregende Persönlichkeiten nach ihrer Fantasie befragt. Am Ende zeichnet der Film ein ungewöhnliches und so noch nie gesehenes Europa.

