Wo Hamburgs Politiker Ferien machen

Wenn Politiker Ferien machen, könnte man annehmen, dass die Reise nicht weit geht. Schließlich bewegt sich der Berufsalltag in der Regel zwischen den zahlreichen Ausschüssen und dem nächsten Wahlkampf. Wir haben führende Hamburger Politiker befragt.

Von St. Peter bis Miami: So unterschiedlich die Politikerinnen und Politiker in ihrer politischen Ausrichtung sind, so unterschiedlich sind auch ihre Reisepläne in diesem Sommer. Während etwa der SPD-Bundestagsabgeordneter Matthias Bartke mit seiner Familie nach Portugal fährt, geht es für FDP-Politikerin Katja Suding nach Miami. Doch es bleibt ein Wermutstropfen im Urlaub: Denn gleichzeitig betonen alle befragten Poltiker, dass sie sich auf die bevorstehenden Landtagswahlkämpfe vorbereiten müssen.

Den kompletten Artikel über die Urlaubspläne der Hamburger Politiker lesen sie in der aktuellen Klönschnack-Ausgabe.