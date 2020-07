Mein Arbeitsplatz als Pfandleiherin

Heike Scherdel ist Pfandleiherin eines Leihhauses in Dehnhaide. Ihr Arbeitsplatz ist äußerst vielfältig und vereint viele Berufsfelder. Wir stellen ihren Arbeitsplatz vor.

Zunächst sammelte Heike Scherdel bei einem Juwelier erste Erfahrungen. Denn Schmuck und Gold wird nach wie vor am häufigsten in einem Pfandleihhaus abgegeben. Gefolgt von technischen Geräten, wie Smartphones oder Tablets, bis hin zu Werkzeugkoffern. Entscheidend ist der Wert, der vor Ort ermittelt wird. Daneben ist die 60-Jährige Buchhalterin und Verkäuferin. „Jeder Tag ist anders. Man weiß nie, was für Kunden kommen und was einen erwartet“, so Scherdel.

