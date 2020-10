Petra Marquardt ist unser Mensch des Monats

In der Sternenbrücke Rissen hilft Petra Marquardt Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf ihrem „letzten Weg“. Sie ist Brückenschwester – und unser Mensch des Monats.

Es gehe vor allem Trost. Denn die Diagnose ist in jedem Fall eindeutig, es gehe nicht mehr um Bangen oder Hoffen. Die Sternenbrücke ist daher auch kein Krankenhaus und die jungen Menschen hier sind keine Patienten, sondern Gäste. Stattdessen unterstützt Brückenschwester Petra Marquardt Kinder und Jugendliche und ihren Eltern auf dem letzten Lebensweg. Außerdem darf sie die so wichtige Palliativarbeit bekannt machen. Denn das Kinderhospiz in Rissen trägt sich hauptsächlich durch Spenden.

Den kompletten Beitrag über unseren Menschen des Monats lesen Sie auf Seite 16 der aktuellen Klönschnack-Ausgabe 10 / 2020.