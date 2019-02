Debatte: Naturheilkunde vs. Schulmedizin

Naturheilkunde vs. Schulmedizin: In einer Frage sind sowohl Ärzte als auch die gesamte Gesellschaft gespalten: Darf es zur Schulmedizin eine alternative Behandlung geben? Ein Streitgespräch.

Für unser neues Format „Debatte“ haben wir die Blankeneser Heilpraktikerin Tatjana Goralsky und den pensionierten Chefarzt Prof. Dr. Friedrich Hagenmüller zu einem Streitgespräch in die Redaktion geladen. Moderiert von KLÖNSCHNACK-Redakteur Tim Holzhäuser, gingen wir der Frage nach, ob sich Naturheilkunde und Schulmedizin überhaupt ausschließen müssen. Am Ende wurde deutlich, dass sich beide Fachrichtungen in ihren Ansichten wesentlich näher stehen als angenommen. Zumindest bei unseren Diskutanten.

