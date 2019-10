Interview: Psychologe Matthias Schmidt spricht über das Leben

Matthias Schmidt ist Diplom-Psychologe im Beratungs- und Seelsorgezentrum St. Petri. Im KLÖNSCHNACK-Interview verrät uns der 57-Jährige wie wichtig es ist mit Betroffenen über das Leben zu sprechen und stellt gleichzeitig fest: Der Bedarf ist hoch.

5.000 bis 6.000 Kontakte jährlich hat das Beratungs- und Seelsorgezentrum St. Petri an der Mönckebergstraße zu verzeichnen. Dabei kommen ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen in die Pfarrkirche. Diplom-Psychologe Matthias Schmidt beschreibt in unserem Interview, weshalb es nicht wichtig für die 130 ehrenamtlichen Berater ist, ob sich jemand mit der Kirche verbunden fühlt oder nicht. Außerdem verrät uns der Psychologe, welche Besuche und Themen ihn am meisten berührt haben.

Das komplette Interview mit Matthias Schmidt lesen Sie ab Seite 11 der aktuellen Klönschnack-Ausgabe 10 / 2019.