Mathias Schmitz ist unser Mensch des Monats

Mathias Schmitz ist seit sieben Jahren Vorsitzender der Schenefelder Tafel. Er sorgt mit seinem ehrenamtlichen Team dafür, dass jede Woche rund 260 Bedürftige mit Waren eingedeckt werden, die sonst weggeschmissen würden…

Mathias Schmitz ist kein Unbekannter in Schenefeld. Der 70-Jährige engagiert sich bereits seit längerem in seiner Heimatstadt und auch seine Frau ist mit ihrem Kunsthaus über die Ortsgrenzen hinaus bekannt. Vor sieben Jahren gründete der Schenefelder die Tafel und das mit Erfolg. 80 bis 100 Helfer sind dienstags und donnerstags im Einsatz und bringen frische Lebensmittel und Hygieneartikel von den Supermärkten in die Tafel. Bedürftige können sich dann für nur einen Euro eindecken.

