Marie-Luise Marjan: „Ich werde weiter arbeiten“

Marie-Luise Marjan hat über Jahrzehnte die TV-Landschaft geprägt. Mit ihrer Rolle als Mutter Beimer avancierte sie zur Mutter der Nation. Jetzt stattete sie der KLÖNSCHNACK-Redaktion einen Besuch ab und wir plauderten über ihr Leben und ihre Perspektiven.

35 Jahre lang war Marjan mit der Rolle der „Lindenstraße“-Figur Mutter Beimer verbunden. In diesem Jahr war Schluss. Enttäuschend für alle Fans, doch Marjan betont in unserem Interview, dass das Team lange auf den Abschied vorbereitet wurde. Jetzt genießt sie ihre Freiheit, doch von Ruhestand möchte die 80-jährige Schauspielerin nichts wissen. „Ich werde auf jeden Fall weiter arbeiten“, sagte sie schließlich am Ende ihres Redaktionsbesuchs.

Das komplette Interview mit Marie-Luise Marjan lesen Sie ab Seite 13 der aktuellen KLÖNSCHNACK-Ausgabe 06 / 2020.