„Mein Arbeitsplatz“ als Landschaftsbiologe

Für unsere aktuelle KLÖNSCHNACK-Ausgabe begleiteten wir diesmal Landschaftsbiologe Marco Sommerfeld. Er leitet die Carl Zeiss-Vogelstation in der Wedeler Marsch.

Marco Sommerfeld leitet seit 2005 die Vogelstation und ist zugleich beim NABU Hamburg organisiert. Gemeinsam mit 30 Ehrenamtlichen beobachtet eher die Vogelpopulation in der Wedeler Marsch, organisiert Informationsveranstaltungen und Führungen und macht aufmerksam auf gefährliche aber auch positive Entwicklungen im Vogelbestand. So werden aktuell mit Spannung die Kiebitze beobachtet, die nicht nur in der Marsch, sondern in ganz Hamburg inzwischen zur Seltenheit geworden sind. Aus diesem Anlass organisiert Sommerfeld auch das Kiebitzfest am 28. April, um die Menschen für das Thema Artenvielfalt zu sensibilisieren.

Den kompletten Artikel lesen Sie auf Seite 130 der aktuellen Klönschnack-Ausgabe 4 / 2019.