Wie geht es Wedel? – Interview mit Bürgermeister Niels Schmidt

Wedel zählt zu den wirtschaftsstärksten Kommunen Schleswig-Holsteins, dank Industrie. Im Interview verrät uns Niels Schmidt, wie es aktuell in seiner Stadt aussieht und auch wie es weitergeht.



Wedels Grund und Zukunft

Wedel hat es in den vergangenen Jahrzehnten stets geschafft, der ansässigen Industrie und neuen Unternehmen Flächen anzubieten. Aktuell wird am BusinessPark gefeilt. Das Vorhaben hat viele Kritiker auf den Plan gerufen. Klagen haben das Projekt verzögert. Doch die Gewerbeflächen werden vermarktet und im nächsten Jahr gehen die Bauarbeiten weiter. Auch in der Bewältigung der Corona-Krise schlägt sich Wedel gut. Pandemie und wirtschaftlicher Aufbruch zur selben Zeit, wie meistert man das? Herr Schmidt hat es uns verraten.

