Poké Bowl & Co.: Innovative Gastronomie in Hamburg

Es bleibt nicht langweilig in der Welt der Restaurants und Bistros. Und auch die innovative Gastronomie in Hamburg ist weiter auf dem Vormarsch.

Es gibt Neuigkeiten aus der Welt der Kulinarik – vor allem im Hamburger Westen. So bietet der Holzhafen an der Großen Elbstraße seit kurzem neue, kreative Gastronomie-Konzepte. Etwa das Bistro „Sommelière“, mit dem ein Stück französische Kochkunst und Gelassenheit Einzug hält. Dort, wo sonst Fischrestaurants dominierten, kommen die Hamburger nun in den Genuss von noch mehr Vielfalt. Auch Fans der italienischen Küche können sich im Hamburger Westen über neue Restauranteröffnungen freuen.

